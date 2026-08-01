Тарпищев считает Лютову талантливой теннисисткой

«Молодец, что смогла выйти в финал. Она талантливая теннисистка, занималась в Москве, в “Олимпийце”. Но ее отец переехал в Америку и забрал ее с собой — ей было лет 10−12. Так что сейчас уже к ней мы не имеем отношения», — сказал Тарпищев.