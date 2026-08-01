Тарпищев считает Лютову талантливой теннисисткой

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Кристина Лютова является талантливой теннисисткой, но давно переехала в США. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в американском Мемфисе со счетом 7:5, 6:1. В финале россиянка сыграет против победительницы матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Дарьей Видмановой из Чехии, которые выступают на турнире без номера посева.
«Молодец, что смогла выйти в финал. Она талантливая теннисистка, занималась в Москве, в “Олимпийце”. Но ее отец переехал в Америку и забрал ее с собой — ей было лет 10−12. Так что сейчас уже к ней мы не имеем отношения», — сказал Тарпищев.
Лютовой 16 лет, она занимает 229-е место в рейтинге WTA. На турнире в Мемфисе спортсменка впервые выиграла матч на соревнованиях под эгидой организации.