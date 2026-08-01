«Балтика» сотворила сенсацию: впервые обыграла московское «Динамо»

Исход встречи решился во втором тайме. На 57-й минуте счёт открыл хавбек Николай Титков, а на 74-й преимущество калининградцев с пенальти удвоил Брайан Хиль. Гости сумели ответить лишь спустя две минуты, когда Артур Гомес отыграл один мяч, но на большее времени не хватило.