Baza: Огромная сколопендра ужалила сына россиянки в Австралии

Огромная сколопендра ужалила сына россиянки в Австралии. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Telegram-канале Baza.
Инцидент произошел на острове Рождества, когда ребенок играл во дворе с другими детьми. В один момент он поднял камень, из-под которого выползла многоножка и вцепилась ему в руку.
У мальчика сразу появились жгучая боль и отек. Мать срочно отвезла его в больницу, где врачи опустили руку ребенка в теплую воду, ввели противоаллергические препараты и надели ему кислородную маску.
Австралийская сколопендра считается одной из крупнейших в мире и может вырастать до 30 сантиметров. Ее яд не смертелен для человека, но укус вызывает сильную жгучую боль, уточнили в публикации.
До этого пожилой мужчина во Владивостоке пожертвовал собой ради спасения восьмилетнего внука от роя ос. Он приказал мальчику бежать к машине, а сам принял весь удар на себя.
Тем временем несколько городов Дании захватили гусеницы дубового походного шелкопряда. Насекомые, которых в СМИ называют «гусеницами из ада», представляют серьезную опасность для здоровья людей.