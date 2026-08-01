Трамп пророчит США новый штат: на какую страну претендует политик

Американский лидер между тем заявил, что пока не завершит боевые действия в Иране. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает расти. Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вариант завершения войны против Ирана даже в случае нанесения Тегераном ударов по американским объектам. Он подчеркнул, что Вашингтон будет «всегда наносить ответный удар».