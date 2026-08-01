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Трамп пророчит США новый штат: на какую страну претендует политик

Трамп опубликовал карту с Венесуэлой в виде американского штата.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп снова угрожает одной из стран. На этот раз под вниманием главы Белого дома вновь оказалась Венесуэла. Дональд Трамп представил ее в виде нового штата США. Он опубликовал географическую карту с контурами якобы американской Венесуэлы в своей соцсети Truth Social.

Президент США никак не прокомментировал свою публикацию. Он уже неоднократно заявлял о своих притязаниях на Венесуэлу.

Американский лидер между тем заявил, что пока не завершит боевые действия в Иране. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает расти. Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вариант завершения войны против Ирана даже в случае нанесения Тегераном ударов по американским объектам. Он подчеркнул, что Вашингтон будет «всегда наносить ответный удар».

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