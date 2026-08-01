Глава УЕФА развернул кампанию против президента ФИФА

Президент УЕФА Александер Чеферин предпринимает шаги, чтобы лишить Джанни Инфантино поддержки европейских футбольных ассоциаций на предстоящих выборах главы ФИФА. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на свои источники.
По информации автора, около 40 национальных федераций стран Европы ранее направили официальные письма с выражением поддержки действующему президенту ФИФА. Теперь Чеферин настаивает, чтобы каждая из них отозвала свои документы, тем самым ослабив позиции Инфантино.
Напомним, репутация нынешнего президента ФИФА оказалась под вопросом после того, как стало известно о его планах передать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Позже Инфантино официально отказался от этой инициативы, однако конфликт с Чефериным, по данным СМИ, продолжает набирать обороты. Отзыв писем поддержки может существенно повлиять на расстановку сил перед выборами в ФИФА.
Ранее мы писали: Джанни Инфантино получил ультиматум.
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