Глава УЕФА развернул кампанию против президента ФИФА

Напомним, репутация нынешнего президента ФИФА оказалась под вопросом после того, как стало известно о его планах передать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Позже Инфантино официально отказался от этой инициативы, однако конфликт с Чефериным, по данным СМИ, продолжает набирать обороты. Отзыв писем поддержки может существенно повлиять на расстановку сил перед выборами в ФИФА.