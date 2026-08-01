Капитан «Локомотива» Митрюшкин пропустит до 12 дней из-за повреждения

МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Митрюшкин пропустит 10−12 дней из-за рассечения тканей колена. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Футболист получил повреждение во втором тайме матча второго тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» (1:2) из-за столкновения с одноклубником Евгением Морозовым. Голкипера заменили на 60-й минуте.
Митрюшкину 30 лет. Он выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В составе команды игрок провел 49 матчей, в которых 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
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