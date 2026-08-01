Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан «Локомотива» Митрюшкин пропустит до 12 дней из-за повреждения

Футболист получил травму во втором тайме матча второго тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» из-за столкновения с одноклубником Евгением Морозовым.

МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Митрюшкин пропустит 10−12 дней из-за рассечения тканей колена. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Футболист получил повреждение во втором тайме матча второго тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» (1:2) из-за столкновения с одноклубником Евгением Морозовым. Голкипера заменили на 60-й минуте.

Митрюшкину 30 лет. Он выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В составе команды игрок провел 49 матчей, в которых 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Следующий матч «Локомотив» проведет 4 августа на своем поле против московского ЦСКА. Эта игра станет первой для команд в новом розыгрыше кубка страны. В следующем туре чемпионата России «Локомотив» 8 августа примет тольяттинский «Акрон».

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше