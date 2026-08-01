Названы неподходящие для квартиры породы собак

Эксперт отметил, что также не стоит заводить кавказскую и среднеазиатскую овчарку в квартире. Им в квартире бывает и тесно, и жарко, они требуют ухода, а помыть такую собаку — целое приключение. Также эти породы могут с трудом переносить поездки в лифте с соседями.