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Названы неподходящие для квартиры породы собак

Условия проживания собаки должны соответствовать ее основным характеристикам и особенностям.

Источник: Комсомольская правда

Желающим завести в квартире собаку следует отказаться от крупных, очень пушистых пород и тех, которые были выведены для охоты или охраны скота. Об этом в беседе «Абзацу» сообщил кинолог Владимир Уражевский.

По его словам, условия проживания собаки должны соответствовать ее основным характеристикам и особенностям.

«Те же ездовые собаки, например самоед, аляскинский маламут, сибирская хаски, — все они достаточно сильные, очень активные. У них много шерсти, им жарко в квартире, для них больше подходят загородные дома», — сказал он.

Эксперт отметил, что также не стоит заводить кавказскую и среднеазиатскую овчарку в квартире. Им в квартире бывает и тесно, и жарко, они требуют ухода, а помыть такую собаку — целое приключение. Также эти породы могут с трудом переносить поездки в лифте с соседями.

KP.RU рассказал, что в прошлом году самой популярной породой собак в России стал немецкий шпиц. В тройку лидеров также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк. При этом в десятке самых популярных пород в стране оказались пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.