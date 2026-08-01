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В Перу 13 человек погибли при крушении туристичекого самолёта над геоглифами Наски

В Перу разбился туристичекий самолёт, погибли 11 пассажиров и два пилота.

Источник: Комсомольская правда

Туристический самолёт разбился в Перу, при этом никто не выжил. Погибли 11 пассажиров и два пилота, информирует агентство Reuters, ссылаясь на перуанский телеканал TVPeru. Сообщается, что туристы намеревались осмотреть геоглифы — гигантские изображения, нанесённые на поверхность плато Наска.

«Небольшой туристический самолет разбился в субботу, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски, на юге Перу», — сказано в публикации.

Ранее в варшавском Бемове разбился легкомоторный самолет. Машина попыталась приземлиться, но рухнула на землю рядом с центром подготовки водителей. При этом погибли люди.

Также сообщалось, что при крушении самолёта вблизи Канзас-Сити погибли 11 парашютистов и пилот. Самолёт упал на шоссе.

Напомним, в ходе тренировочного полета самолет ВВС Пакистана потерпел крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Оба пилота погибли на месте.

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