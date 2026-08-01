В Перу 13 человек погибли при крушении туристичекого самолёта над геоглифами Наски

Туристический самолёт разбился в Перу, при этом никто не выжил. Погибли 11 пассажиров и два пилота, информирует агентство Reuters, ссылаясь на перуанский телеканал TVPeru. Сообщается, что туристы намеревались осмотреть геоглифы — гигантские изображения, нанесённые на поверхность плато Наска.