В Перу 13 человек погибли при крушении туристичекого самолёта над геоглифами Наски

Туристический самолёт разбился в Перу, при этом никто не выжил. Погибли 11 пассажиров и два пилота, информирует агентство Reuters, ссылаясь на перуанский телеканал TVPeru. Сообщается, что туристы намеревались осмотреть геоглифы — гигантские изображения, нанесённые на поверхность плато Наска.
«Небольшой туристический самолет разбился в субботу, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски, на юге Перу», — сказано в публикации.
Ранее в варшавском Бемове разбился легкомоторный самолет. Машина попыталась приземлиться, но рухнула на землю рядом с центром подготовки водителей. При этом погибли люди.
Также сообщалось, что при крушении самолёта вблизи Канзас-Сити погибли 11 парашютистов и пилот. Самолёт упал на шоссе.
Напомним, в ходе тренировочного полета самолет ВВС Пакистана потерпел крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Оба пилота погибли на месте.