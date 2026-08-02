Лютова призналась, что нервничала перед полуфиналом турнира в Мемфисе

«Я нервничала сегодня с самого утра перед игрой — это не секрет уже. Но я рада, что смогла победить. Соперница очень агрессивный игрок, и я пыталась фокусироваться на своей игре, сражаться и не сильно думать о счете, — сказала Лютова. — Впереди финал, и до него был очень тяжелый путь. Были мрачные и счастливые моменты в моей карьере. Но это только начало. Я проделала большую работу и хочу двигаться дальше».