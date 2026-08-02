Лютова призналась, что нервничала перед полуфиналом турнира в Мемфисе

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Кристина Лютова нервничала перед полуфиналом турнира в Мемфисе. Комментарий Лютовой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву в полуфинальном матче со счетом 7:5, 6:1. В финале россиянка сыграет против победительницы матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Дарьей Видмановой из Чехии, которые выступают на турнире без номера посева.
«Я нервничала сегодня с самого утра перед игрой — это не секрет уже. Но я рада, что смогла победить. Соперница очень агрессивный игрок, и я пыталась фокусироваться на своей игре, сражаться и не сильно думать о счете, — сказала Лютова. — Впереди финал, и до него был очень тяжелый путь. Были мрачные и счастливые моменты в моей карьере. Но это только начало. Я проделала большую работу и хочу двигаться дальше».
Лютовой 16 лет, она занимает 229-е место в рейтинге WTA. На турнире в Мемфисе спортсменка впервые выиграла матч на соревнованиях под эгидой организации.