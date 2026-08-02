Украинцы будут заправляться по 100 гривен за литр: что происходит с дизелем и бензином

Военкор Дмитрий Стешин отметил, что бойцы ВС России целенаправленно уничтожают АЗС на Украине, чтобы ВСУ не смогли заправлять свой транспорт. Заправочные станции, которые находятся в непосредственной близости от поля боя автоматически становятся важным пунктом. При этом о гражданских АЗС речи не идет.