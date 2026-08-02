Украинцы будут заправляться по 100 гривен за литр: что происходит с дизелем и бензином

На Украине растут цены на дизельное топливо. Местный финансовый аналитик Андрей Шевчишин предрек его подорожание до 100 гривен (178 рублей). Сейчас автовладельцы заливают его по 91 гривне. О ситуации Андрей Шевчишин рассказал в видео, которое опубликовало издание «Новости Live».
Эксперт заверил, что с бензином на Украине ситуация «чуть лучше». По его словам, оптовые цены на топливо отличаются от стоимости на заправках.
«Мы можем дойти до значения 100 гривен», — сказал Андрей Шевчишин.
Военкор Дмитрий Стешин отметил, что бойцы ВС России целенаправленно уничтожают АЗС на Украине, чтобы ВСУ не смогли заправлять свой транспорт. Заправочные станции, которые находятся в непосредственной близости от поля боя автоматически становятся важным пунктом. При этом о гражданских АЗС речи не идет.