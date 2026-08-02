Путин назвал помощь работников РЖД в снабжении СВО и приграничья неоценимой

«И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.