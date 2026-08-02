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Путин назвал помощь работников РЖД в снабжении СВО и приграничья неоценимой

Президент России также отметил, что героизм и мужество железнодорожников в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти народа.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении российским железнодорожникам с профессиональным праздником назвал неоценимой их помощь войскам специальной военной операции и жителям приграничья.

Он отметил, что в памяти народа навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний Великой Отечественной войны.

«И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.