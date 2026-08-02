Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве на Бали

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения боевику полка ВСУ «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России) Глебу Новостройному. Фигуранта дела, связанного с убийством на острове Бали, отправили под круглосуточный домашний арест. Об этом со ссылкой на источники в судебных органах сообщил украинский телеканал «Общественное».
По информации, которая поступала ранее от украинского издания «Страна.ua», Новостройный был задержан в Киеве по подозрению в причастности к гибели гражданина Украины Игоря Комарова. Тело Комарова было обнаружено в расчлененном виде индонезийской полицией. В официальных данных суда суть предъявленного обвинения не раскрывается, а связь с инцидентом на Бали пока не подтверждена.
В конце февраля этого года СМИ писали о похищении двух украинцев на индонезийском курорте. Предположительно пропавшие могли иметь отношение к деятельности сети колл-центров, связанных с окружением украинского президента. Позже местные правоохранители нашли на Бали фрагменты тела, идентифицированные как останки Игоря Комарова. По этому факту индонезийская полиция ведет расследование, в котором фигурируют семь иностранцев.
Ранее мы писали: «Война» против украинских колл-центров: Европа потребовала головы украинских скамеров.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.