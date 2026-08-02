Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве на Бали

По информации, которая поступала ранее от украинского издания «Страна.ua», Новостройный был задержан в Киеве по подозрению в причастности к гибели гражданина Украины Игоря Комарова. Тело Комарова было обнаружено в расчлененном виде индонезийской полицией. В официальных данных суда суть предъявленного обвинения не раскрывается, а связь с инцидентом на Бали пока не подтверждена.