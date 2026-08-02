Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве на Бали

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения боевику полка ВСУ «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России) Глебу Новостройному.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения боевику полка ВСУ «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России) Глебу Новостройному. Фигуранта дела, связанного с убийством на острове Бали, отправили под круглосуточный домашний арест. Об этом со ссылкой на источники в судебных органах сообщил украинский телеканал «Общественное».

По информации, которая поступала ранее от украинского издания «Страна.ua», Новостройный был задержан в Киеве по подозрению в причастности к гибели гражданина Украины Игоря Комарова. Тело Комарова было обнаружено в расчлененном виде индонезийской полицией. В официальных данных суда суть предъявленного обвинения не раскрывается, а связь с инцидентом на Бали пока не подтверждена.

В конце февраля этого года СМИ писали о похищении двух украинцев на индонезийском курорте. Предположительно пропавшие могли иметь отношение к деятельности сети колл-центров, связанных с окружением украинского президента. Позже местные правоохранители нашли на Бали фрагменты тела, идентифицированные как останки Игоря Комарова. По этому факту индонезийская полиция ведет расследование, в котором фигурируют семь иностранцев.

Ранее мы писали: «Война» против украинских колл-центров: Европа потребовала головы украинских скамеров.

Читайте также: «Позор»: Премьер Таиланда сделал заявление после убийства брата и сестры из России.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше