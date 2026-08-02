Марокканская футболистка погибла, пытаясь вплавь пересечь испанскую границу

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Футболистка марокканского клуба «Магреб Атлетик» Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла при попытке вплавь пересечь испанскую границу и попасть в город Сеута. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на заявление команды.
«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы, стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться», — говорится в сообщении.
30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о примерно 60 тыс. мигрантов, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших. Агентство EFE со ссылкой на силовиков передавало, что за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов 30 июля, а также тех, кто в течение вчерашнего дня пересекал границу более одного раза. Кроме того, не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.