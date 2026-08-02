Девочка в «маске Бэтмена» считает дни до снятия швов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», чувствует себя хорошо и считает дни до снятия швов после того, как ей провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщила мама ребенка Кэрол.