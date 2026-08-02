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Девочка в «маске Бэтмена» считает дни до снятия швов

Девочка из США Луна Феннер чувствует себя хорошо после операции в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», чувствует себя хорошо и считает дни до снятия швов после того, как ей провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщила мама ребенка Кэрол.

Администратор частной клиники, где лечится Луна, 22 июля рассказывала РИА Новости, что девочке успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов.

«Луна чувствует себя очень хорошо. Она восстанавливается и считает дни до снятия повязок», — написала Кэрол Феннер в Instagram*.

По словам мамы, девочке должны снять швы и повязки через десять дней, еще через два дня семья покинет Петербург.

В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.

Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете «маской Бэтмена». Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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