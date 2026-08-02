Умер звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе

Американский актер Винсент Пасторе, прославившийся ролями представителей криминального мира, скончался в возрасте 80 лет. Наибольшую известность ему принес образ Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано».
По имеющейся информации, артиста обнаружили мертвым в его доме в районе Бронкс после того, как соседи несколько дней не могли с ним связаться. Причины смерти устанавливаются.
Пасторе родился в Нью-Йорке в 1946 году, служил во время войны во Вьетнаме, а затем получил актерское образование в Университете Пейс. Карьеру в кино он начал с небольших ролей в известных криминальных фильмах, включая «Славные парни» и «Путь Карлито», а позже получил более заметные работы в проектах середины 1990-х годов.
Настоящий успех пришел к актеру после выхода сериала «Клан Сопрано» в 1999 году, где он сыграл одного из самых запоминающихся персонажей. Впоследствии Пасторе снялся в десятках фильмов и телепроектов, среди которых «Голубоглазый Микки», «Денежный поезд», «Свидетель против мафии», «Револьвер» Гая Ричи и многие другие, оставив заметный след в жанре криминального кино.
Ранее умер советский актёр Сергей Ясинский, известный по роли Серёжи Баташова в фильме «Судьба барабанщика».