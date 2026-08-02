«Достойно отвечают на вызовы времени»: Путин поблагодарил железнодорожников и поздравил с праздником

«Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», — подчеркнул российский лидер.