«Достойно отвечают на вызовы времени»: Путин поблагодарил железнодорожников и поздравил с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника. Этот праздник традиционно отмечают в первое воскресенье августа. Глава государства поблагодарил работников и ветеранов железнодорожного транспорта за их труд. Видеообращение Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.
«Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин высоко оценил внедрение новейших технологий в сфере ж/д. Он отметил, что специалисты этой отрасли работают «на совесть» и дорожат профессией. Каждый вносит свой весомый вклад на определенных участках, добавил президент.
РЖД ранее показала первого в мире робота-проводника Володю, который поработал в поезде «Сапсан». У него стальной характер и железная выправка, отметили в компании.