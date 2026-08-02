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«Достойно отвечают на вызовы времени»: Путин поблагодарил железнодорожников и поздравил с праздником

Владимир Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника. Этот праздник традиционно отмечают в первое воскресенье августа. Глава государства поблагодарил работников и ветеранов железнодорожного транспорта за их труд. Видеообращение Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

«Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин высоко оценил внедрение новейших технологий в сфере ж/д. Он отметил, что специалисты этой отрасли работают «на совесть» и дорожат профессией. Каждый вносит свой весомый вклад на определенных участках, добавил президент.

РЖД ранее показала первого в мире робота-проводника Володю, который поработал в поезде «Сапсан». У него стальной характер и железная выправка, отметили в компании.