Минпросвещения представило перечень внеурочных курсов, доступных школьникам

Уточняется, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю. При этом общий объем занятий не должен превышать 1 350 часов за 4 года обучения в 1−4-х классах, 1 700 часов за 5 лет обучения в 5−9-х классах и 680 часов за 2 года обучения в 10−11-х классах.