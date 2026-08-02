Минпросвещения представило перечень внеурочных курсов, доступных школьникам

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Школьники в новом учебном году смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения РФ направлений внеурочных занятий, включая «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и курсы по финансовой грамотности, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, в рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности вошли «Разговоры о важном» для учеников с 1 по 11 классы, «Россия — мои горизонты» для 6−11-х классов, «Орлята России» для учеников начальной школы, а также «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка» для 8-х и 10-х классов.
Кроме того, школам рекомендовано организовать курсы по финансовой грамотности для учеников 2−11-х классов, курсы в рамках реализации Концепции исторического просвещения для 2−11-х классов, курсы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование, для 5−11-х классов, курсы, поддерживающие профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов, для 7−11-х классов и курсы, поддерживающие физическое развитие обучающихся, для 1−11-х классов.
Уточняется, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю. При этом общий объем занятий не должен превышать 1 350 часов за 4 года обучения в 1−4-х классах, 1 700 часов за 5 лет обучения в 5−9-х классах и 680 часов за 2 года обучения в 10−11-х классах.
В документе подчеркивается, что перечень курсов внеурочной деятельности определяется образовательной организацией самостоятельно, в том числе исходя из материально-технического обеспечения, кадрового состава, реализуемых профилей обучения и углубленного изучения учебных предметов.