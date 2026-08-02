Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за платное образование

Следующим шагом необходимо зафиксировать подачу заявления. Его нужно распечатать в двух экземплярах: один передается представителю организации, а на втором документе ставится отметка о принятии. Если образовательная организация отказывается принимать претензию лично, ее можно направить по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.