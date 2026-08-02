Лютова устроит караоке в машине, чтобы подготовиться к финалу в Мемфисе

«Подготовка к финалу будет обычной. Попробую восстановиться, а по дороге домой я обычно в машине устраиваю караоке со своей командой. Это весело и помогает психологически, — сказала Лютова. — Моя команда очень меня поддерживает. Моя мама, тренер по фитнесу, брат. Мы отличная команда, и с ними всегда весело».