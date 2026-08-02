Лютова устроит караоке в машине, чтобы подготовиться к финалу в Мемфисе

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Кристина Лютова устроит караоке в машине по дороге домой — это поможет подготовиться к финалу турнира в Мемфисе. Комментарий Лютовой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву в полуфинальном матче со счетом 7:5, 6:1. В финале россиянка сыграет против победительницы матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Дарьей Видмановой из Чехии, которые выступают на турнире без номера посева.
«Подготовка к финалу будет обычной. Попробую восстановиться, а по дороге домой я обычно в машине устраиваю караоке со своей командой. Это весело и помогает психологически, — сказала Лютова. — Моя команда очень меня поддерживает. Моя мама, тренер по фитнесу, брат. Мы отличная команда, и с ними всегда весело».
Лютовой 16 лет, она занимает 229-е место в рейтинге WTA. На турнире в Мемфисе спортсменка впервые выиграла матч на соревнованиях под эгидой организации.