Путин назвал железные дороги стратегической опорой страны

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в честь Дня железнодорожника, который отмечается в воскресенье. Глава государства назвал отрасль стратегически важной и ключевой для страны, поблагодарив сотрудников и ветеранов за добросовестный труд.
В своей речи Путин подчеркнул, что Россия гордится достижениями многих поколений железнодорожников. Он напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Президент отметил, что строительство этой трассы заложило основу транспортной сети, способствовало укреплению обороноспособности и экономическому росту страны.
По словам главы государства, технические решения и инновации, примененные при создании тех магистралей, опережали свое время и были воплощением передовых идей. С тех пор, добавил Путин, железные дороги стали в России символом надежности и прогресса.
Завершая обращение, президент пожелал всем работникам отрасли здоровья и профессиональных успехов, выразив уверенность в их преданности делу и стремлении к высоким результатам.
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