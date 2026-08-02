Умер Винсент Пасторе, звезда сериала «Клан Сопрано»

В субботу, 1 августа, ушел из жизни популярный американский актер Винсент Пасторе. Он известен зрителю по сериалу «Клан Сопрано». Актер также снимался в других звездных работах. О кончине Винсента Пасторе проинформировало издание Deadline.
«Ветеран актерского мастерства был найден мертвым в своей резиденции в Бронксе сегодня, 1 августа, соседом после того, как от него не было вестей последние три дня», — сказано в материале.
Обстоятельства смерти актера расследуются. Пока подробности остаются неизвестными.
Ранее скончался американский актер Хэл Уильямс. Он снялся в фильме «Экипаж». На момент смерти актеру был 91 год. Хэл Уильямс скончался от естественных причин утром 15 июля в своем доме в городе Ранчо-Мираж.