В России хотят ввести альтернативный способ оплаты проезда: речь о биометрии

Россияне смогут покупать билеты на транспорт при помощи биометрии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Киру Доросеву.
«В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы», — сказала Доросева, уточнив, что такой порядок не станет обязательным, но будет использоваться как альтернативный.
По мнению Доросевой, нововведение ускорит оформление и контроль билетов.
Напомним, с 1 июля 2026 года россияне могут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии.
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