В России хотят ввести альтернативный способ оплаты проезда: речь о биометрии

«В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы», — сказала Доросева, уточнив, что такой порядок не станет обязательным, но будет использоваться как альтернативный.