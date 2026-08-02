Названы 25 регионов, где средние зарплаты превысили сто тысяч рублей

Выше 150 тысяч рублей зарплаты были еще в шести регионах. Так, на Камчатке трудовые доходы в мае среднем сложились на уровне 198,8 тысячи рублей, в Москве — 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе — 178 тысяч рублей, в Якутии — 169,2 тысячи рублей, на Сахалине — 160,7 тысячи, а в Мурманской области — 150,5 тысячи рублей.