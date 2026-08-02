ВС РФ нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Минобороны РФ.
В операции использовались высокоточное оружие воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
В результате в порту Одесса были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии.
Кроме того, в порту Николаев был ликвидирован морской буксир, который переоборудовали для применения безэкипажных катеров, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Тем временем российские войска установили контроль над населенными пунктами Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.
Помимо этого, в ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице были поражены несколько нежилых зданий.
При этом ночью 30 июля ВС РФ тоже нанесли массированный удар по целям на Украине. Были задействованы высокоточное оружие большой дальности, а также ударные БПЛА.