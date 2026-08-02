Умер звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе

Винсент Пасторе родился в Нью-Йорке в 1946 году, проходил службу во время войны во Вьетнаме, после чего получил актерское образование в Университете Пейс. В кино он начал сниматься с небольших ролей в криминальных фильмах, включая «Славные парни» и «Путь Карлито», а затем получил более заметные работы в проектах середины 1990-х годов.