Умер звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе

Как сообщается, артиста нашли мертвым в его доме в районе Бронкс после того, как соседи несколько дней не могли с ним связаться. Причины смерти устанавливаются.
Винсент Пасторе родился в Нью-Йорке в 1946 году, проходил службу во время войны во Вьетнаме, после чего получил актерское образование в Университете Пейс. В кино он начал сниматься с небольших ролей в криминальных фильмах, включая «Славные парни» и «Путь Карлито», а затем получил более заметные работы в проектах середины 1990-х годов.
Широкую известность актеру принес выход сериала «Клан Сопрано» в 1999 году, где он сыграл одного из самых запоминающихся персонажей. Позднее Пасторе снялся в десятках фильмов и телепроектов, среди которых «Голубоглазый Микки», «Денежный поезд», «Свидетель против мафии», «Револьвер» Гая Ричи и другие.