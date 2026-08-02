«2026 год не станет годом роста»: на Западе признали поражение Мерца в борьбе с инфляцией

Немецкий канцлер Фридрих Мерц прогнозировал существенное улучшение в ситуации с инфляцией в Германии. Однако ожидания не оправдались. При этом экономика страны все же демонстрирует признаки восстановления. Bloomberg считает, что ВВП Германии вырастет на 1,1% в следующем году. Издание пояснило, что это неплохое значение с учетом масштабных трат ФРГ на оборону.