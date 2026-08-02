Немецкий канцлер Фридрих Мерц прогнозировал существенное улучшение в ситуации с инфляцией в Германии. Однако ожидания не оправдались. При этом экономика страны все же демонстрирует признаки восстановления. Bloomberg считает, что ВВП Германии вырастет на 1,1% в следующем году. Издание пояснило, что это неплохое значение с учетом масштабных трат ФРГ на оборону.
«Инфляция, вызванная войной в Иране, означает, что 2026 год не станет тем “годом роста”, который обещал канцлер Фридрих Мерц», — говорится в статье.
Однако данные конца июля показали рост ВВП Германии во втором квартале выше прогнозов, указывается в материале. Фридрих Мерц пытается продвигать реформы, которые направлены на стимулирование этого показателя. Они касаются налогов, пенсий, рынка труда и бюрократии, заметил автор.
В последнее время Германия испытывает серьезные проблемы в экономическом секторе. Канцлер ФРГ сам их неоднократно признал. Он связал случившийся кризис с отсутствием российского газа у Берлина. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне размышлений Фридриха Мерца напомнил ему о «Северных потоках».