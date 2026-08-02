Названы распространенные летом схемы кибермошенников против детей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фейковые вакансии, фишинг под видом школьных сервисов и заманивание легким заработком — одни из самых популярных видов мошенничества, используемых злоумышленниками против детей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по безопасности Владимир Максименко.
По его словам, именно в летний период несовершеннолетние становятся особенно уязвимыми перед лицом киберпреступников. Привычный школьный распорядок сменяется свободным временем, у детей появляется больше самостоятельности — и вместе с ней «растут риски попасть в ловушку злоумышленников». Основными площадками для поиска жертв становятся соцсети, игровые платформы и мессенджеры.
«Среди наиболее распространенных угроз: фейковые вакансии. Особенно популярны летом: объявления о наборе в лагеря, на городские площадки, в анимационные команды. Для “оформления” просят заполнить анкету с персональными данными, оплатить “организационный взнос” или пройти платный “курс подготовки”, — сказал Максименко.
Также злоумышленники используют фишинг под видом школьных и государственных сервисов. «Ссылки на “электронные дневники”, “списки учеников”, “формы подтверждения данных” выглядят убедительно, но ведут на поддельные сайты, где у ребенка выманивают логины, пароли и данные банковских карт», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, часто используют дропперство. Подросткам предлагают «просто оформить карту» или «перевести небольшую сумму» за вознаграждение. «На деле ребенок становится звеном в цепочке отмывания денег, а последствия могут быть самыми серьезными — вплоть до уголовной ответственности», — сообщил Максименко.
Эксперт отметил, что детей могут в играх и соцсетях заманить предложениями в стиле «легкая подработка», когда злоумышленники обещают внутриигровые ценности, валюту или реальные деньги за простые действия. «Часто это способ получить доступ к аккаунту или вовлечь подростка в мошенническую схему», — предупредил Максименко.