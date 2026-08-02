Названы распространенные летом схемы кибермошенников против детей

По его словам, именно в летний период несовершеннолетние становятся особенно уязвимыми перед лицом киберпреступников. Привычный школьный распорядок сменяется свободным временем, у детей появляется больше самостоятельности — и вместе с ней «растут риски попасть в ловушку злоумышленников». Основными площадками для поиска жертв становятся соцсети, игровые платформы и мессенджеры.