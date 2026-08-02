Экс-министр обороны Украины отказался конкурировать с Зеленским на выборах

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров не планирует принимать участие в политической борьбе с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 1 августа, он сообщил в интервью NYT.
— Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику, — подчеркнул он.
Бывший глава Минобороны страны также добавил, что не намерен вступать в политическую оппозицию против президента Украины, пока идут боевые действия.
Кроме того, Федоров не будет встречаться на улицах с демонстрантами, поддерживающими его восстановление в должности министра обороны.
В материале уточнили, что украинские аналитики связывают увольнение экс-министра с политическими мотивами, в том числе рисками, что он мог представлять угрозу для Зеленского на выборах.
Сам Федоров считает, что его увольнение связано с реформами в министерстве, которые вызвали недовольство у многих людей. Он также утверждает, что на решение Владимира Зеленского могло повлиять давление.
По всей стране проходили митинги после отставки Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов». Новым исполняющим обязанности министра обороны Украины был назначен Евгений Хмара.