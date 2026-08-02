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Названы 25 регионов, где средние зарплаты превысили сто тысяч рублей

В 25 российских регионах зарплаты в мае превысили сто тысяч рублей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей уже в 25 российских регионах, а самыми высокими они были на Чукотке, свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости.

Самые высокие средние зарплаты в России в мае получали на Чукотке — 260,7 тысячи рублей в месяц, в Магаданской области — 214,5 тысячи рублей и в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тысячи рублей.

Выше 150 тысяч рублей зарплаты были еще в шести регионах. Так, на Камчатке трудовые доходы в мае среднем сложились на уровне 198,8 тысячи рублей, в Москве — 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе — 178 тысяч рублей, в Якутии — 169,2 тысячи рублей, на Сахалине — 160,7 тысячи, а в Мурманской области — 150,5 тысячи рублей.

Отметку в 100 тысяч рублей средняя ежемесячная зарплата преодолела еще в 16 регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе (149,2 тысячи рублей), Московской области (131,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (128,7 тысячи рублей) и Красноярском крае (122,6 тысячи).

Среди российских регионов, где средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей, сильнее всего они выросли в Еврейской автономной области — сразу на 22,9% в годовом выражении, до 115,2 тысячи рублей.