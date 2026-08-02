«Пари Фест» состоялся в Нижнем Новгороде: публикуем фото с мероприятий

Несколько тысяч человек приняли участие в фестивале «Пари Фест», который состоялся в Нижнем Новгороде 1 августа.
Нижегородская Стрелка вновь стала местом, где музыка, спорт, технологии и современная городская культура объединились в одно большое событие.
В этом году темой «Пари Феста» стал «Резонанс». Музыкальная программа развернулась сразу на трех сценах. Перед собравшимися выступили Big Baby Tape, ATL, Мартин, Boulevard Depo, Тося Чайкина, Полка, КАССЕТА, BORIS REDWALL, TESLA by Nikita Zabelin и другие.
Организаторы подготовили выступления по различным спортивным дисциплинам, в том числе, по паделу, скейтбордингу, слэклайну, киберспорту.
На фестивале работали площадки для бадминтона, фрисби, запуска воздушных змеев.
У главной сцены оборудовали специальный подиум для маломобильных гостей, а вход для людей с инвалидностью был бесплатным.
Одним из центров фестиваля стал инклюзивный парк, где можно было познакомиться с адаптивными видами спорта, принять участие в мастер-классах по русскому жестовому языку и тифлокомментированию.
Ночная программа прошла в культовом пространстве ЦЕХ.
ИА «Время Н» публикует фото с мероприятий фестиваля.
Фото: Юлия Иванова.