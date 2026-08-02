Только не кетчуп! Томатный маринад для шашлыка: рецепт на соке и на пасте с майонезом

Можно, но с оговорками. Кетчуп — это уже готовый соус с добавлением сахара, уксуса и специй. Он даст более сладкий и менее натуральный вкус по сравнению с томатным соком или пастой. Если решите заменить, берите качественный кетчуп без крахмала и искусственных добавок. Однако для рецепта томатного маринада для шашлыка мы всё же рекомендуем использовать томатную пасту или сок — так вы будете контролировать баланс кислоты и сладости. А если хочется экспериментов, попробуйте кефирно-томатный маринад для шашлыка — смешайте кефир с томатной пастой в пропорции 2:1, и получится интересный, освежающий вариант.