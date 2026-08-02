В ГД призвали ввести «материнскую зарплату» в размере 20 тыс. руб. за ребенка

По его словам, у женщин с несколькими детьми «нет времени работать и зарабатывать деньги, из-за чего семья живет только на зарплату мужа». «Мы с этими инициативами выступали. И будем продолжать добиваться того, чтобы это происходило. Иначе мы никак не поборемся с той демографической ямой, которая у нас сейчас есть в стране», — отметил парламентарий.