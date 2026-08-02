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В ГД призвали ввести «материнскую зарплату» в размере 20 тыс. руб. за ребенка

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев отметил, что у женщин с несколькими людьми часто нет возможности выйти на работу.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Женщины с детьми в России должны ежемесячно получать «материнскую зарплату» в размере 20 тыс. рублей за каждого ребенка от трех лет. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

«У нас есть государственная поддержка одиноких, многодетных, но позиция партии “Справедливая Россия” проста и понятна — каждая мама должна получать материнскую зарплату. Необходимо платить за каждого ребенка, начиная с трех лет, по 20 тыс. рублей», — сказал депутат.

По его словам, у женщин с несколькими детьми «нет времени работать и зарабатывать деньги, из-за чего семья живет только на зарплату мужа». «Мы с этими инициативами выступали. И будем продолжать добиваться того, чтобы это происходило. Иначе мы никак не поборемся с той демографической ямой, которая у нас сейчас есть в стране», — отметил парламентарий.

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