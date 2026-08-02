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Премьер-министр Таиланда назвал экспатов частыми жертвами преступлений

В Таиланде жертвами преступлений против иностранцев чаще становятся экспаты, чем туристы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.

В Таиланде жертвами преступлений против иностранцев чаще становятся экспаты, чем туристы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.

— Причина в том, что экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, в которых работа правоохранительных органов всегда на высоте, — уточнил он.

Политик назвал убийство двух россиян Паттайе «страшной трагедией» и «позором» для страны. По его словам, экспаты не всегда могут оценить степень опасности происходящего так, как местные жители.

Глава правительства подчеркнул, что в районе Хуай Яй, в котором произошли преступления, ночью дороги пустынны — это делает местность привлекательной для злоумышленников, передает РИА Новости.

Сестра и брат собирались в круглосуточный магазин, и примерно спустя полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».

Тем временем мать убитых, Зарина Назимова, объяснила, почему пока не смогла опознать тела своих детей. По ее словам, экспертиза проводится в Бангкоке, а сама она находится в Паттайе и ожидает указаний полиции.