В Таиланде чаще совершаются тяжкие преступления против экспатов, чем против туристов

«Причина, видимо, в том, что экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, в которых обеспечение безопасности иностранных граждан и работа правоохранительных органов по поддержанию порядка всегда на высоте, а ритм жизни соответствует краткому периоду отдыха», — сказал Чанвиракун, общаясь с журналистами в Патайе.