В Таиланде чаще совершаются тяжкие преступления против экспатов, чем против туристов

Среди иностранцев, ставших жертвами тяжких преступлений в Таиланде, преобладают экспаты, а не туристы. На это указал глава правительства этой страны Анутхин Чанвиракун. Этой темы премьер коснулся, комментируя два жестоких убийства граждан РФ, произошедших в Таиланде с начала 2026 года.
«Причина, видимо, в том, что экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, в которых обеспечение безопасности иностранных граждан и работа правоохранительных органов по поддержанию порядка всегда на высоте, а ритм жизни соответствует краткому периоду отдыха», — сказал Чанвиракун, общаясь с журналистами в Патайе.
Премьер указал на то, что преступления против иностранцев в Таиланде совершаются редко и назвал произошедшее позором для страны.
Напомним, 22-летняя Диана Назимова и её 17-летний брат Роман, уже восемь лет проживавшие в Таиланде вместе с матерью, были жестоко убиты. Выяснилось, что Назимовых убили из-за мотоцикла. Один из задержанных по делу оказался серийным убийцей. Подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось об убийстве в Таиланде бизнесмена из Санкт-Петербурга Михаила Емельянова.
В январе в Таиланде в номере отеля обнаружили бездыханное тело врача из Красноярского края.