People сообщил о случае заражения в штате Нью-Йорк редким вирусом бурбон

Вирус бурбон был впервые выявлен в 2014 году в штате Канзас и назван по имени округа, где было зарегистрировано первое заражение. Всего с того времени официально было подтверждено шесть случаев заражения этим заболеванием, двое пациентов скончались. Вирус вызывает жар, усталость, сыпь, боли в теле, тошноту и головные боли. Для этого вируса не разработана вакцина или специальной терапии, а выявление осложняется тем, что его можно спутать с более распространенной болезнью Лайма, которая также передается человеку через укусы клещей.