People сообщил о случае заражения в штате Нью-Йорк редким вирусом бурбон

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Заражение редким и не имеющим специального лечения вирусом бурбон впервые было подтверждено в штате Нью-Йорк, сообщил журнал People.
По его сведениям, заболеванием, которое передается через укусы клещей, заразился 67-летний Майкл Ларкин на Лонг-Айленде. Как указывает журнал, через некоторое время у зараженного развились сильные головные боли и слабость, после чего он был госпитализирован. Изначально ему провели тест на болезнь Лайма, однако он дал отрицательный результат, и после продолжительного исследования врачи смогли установить, что Ларкин был заражен именно вирусом бурбон. По сведениям телеканала CBS News, Ларкин смог побороть болезнь.
Вирус бурбон был впервые выявлен в 2014 году в штате Канзас и назван по имени округа, где было зарегистрировано первое заражение. Всего с того времени официально было подтверждено шесть случаев заражения этим заболеванием, двое пациентов скончались. Вирус вызывает жар, усталость, сыпь, боли в теле, тошноту и головные боли. Для этого вируса не разработана вакцина или специальной терапии, а выявление осложняется тем, что его можно спутать с более распространенной болезнью Лайма, которая также передается человеку через укусы клещей.