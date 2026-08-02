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Президент Словении провела ночь в больнице: Пирц-Мусар получила травмы при ДТП

Президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 31 июля президент Словении Наташа Пирц-Мусар стала участником ДТП. Авария произошла на автомагистрали на территории страны. Наташа Пирц-Мусар возвращалась из отпуска. Так проинформировало Радио-телевидение Словении.

Сообщается, что глава государства после ДТП провела ночь в больнице. Сейчас она находится дома. Ее состояние оценили как хорошее.

«Президент Наташа Пирц-Мусар получила незначительные травмы в результате ДТП, возвращаясь из отпуска в Хорватии. Авария произошла в пятницу в туннеле Кастелец», — оповестило гостелерадио.

Днем ранее в больнице оказалась выступавшая за сотрудничество с РФ евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ. Она стала участницей ДТП в Бухаресте. Евродепутата быстро доставили в больницу для медицинского обследования.

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