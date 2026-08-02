«Балтика» в перерыве матча против «Динамо» объявила о трансфере Муйоколо

В день объявления трансфера «Балтика» одержала историческую победу над московским «Динамо» в матче РПЛ со счётом 2:1. Калининградцы впервые в официальной встрече обыграли столичный клуб, до этого девять раз уступив ему и пять раз сыграв вничью.