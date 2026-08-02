Группа Fesco продолжила работу в штатном ражиме после инцидента с судном «Янина»

Транспортная группа Fesco продолжила работать в штатном режиме после инцидента с судном «Янина» в Черном море. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе компании.
— Транспортная группа Fesco в связи с инцидентом с судном «Янина» в акватории Черного моря считает необходимым сообщить, что группа продолжает работать в штатном режиме, — уточнили в заявлении.
Кроме того, там добавили, что организация выполняет все обязательства перед клиентами и контрагентами. Основным приоритетом остается обеспечение безопасности судоходства и экипажей.
Теплоход «Янина», перевозивший гражданские грузы, затонул после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа были спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Помимо этого, 23 июля в Черном море атаковали сухогруз под турецким флагом, который перевозил уголь из российского порта. Судно Mv Reyhan Sari шло из Тамани в Трабзон.
28 мая в СМИ также появилась информация о том, что рядом с северным побережьем Турции в Черном море беспилотники ударили по трем танкерам — James II, Altura и Velora.