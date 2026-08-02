Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа Fesco продолжила работу в штатном ражиме после инцидента с судном «Янина»

Транспортная группа Fesco продолжила работать в штатном режиме после инцидента с судном «Янина» в Черном море. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Транспортная группа Fesco продолжила работать в штатном режиме после инцидента с судном «Янина» в Черном море. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе компании.

— Транспортная группа Fesco в связи с инцидентом с судном «Янина» в акватории Черного моря считает необходимым сообщить, что группа продолжает работать в штатном режиме, — уточнили в заявлении.

Кроме того, там добавили, что организация выполняет все обязательства перед клиентами и контрагентами. Основным приоритетом остается обеспечение безопасности судоходства и экипажей.

Теплоход «Янина», перевозивший гражданские грузы, затонул после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа были спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Помимо этого, 23 июля в Черном море атаковали сухогруз под турецким флагом, который перевозил уголь из российского порта. Судно Mv Reyhan Sari шло из Тамани в Трабзон.

28 мая в СМИ также появилась информация о том, что рядом с северным побережьем Турции в Черном море беспилотники ударили по трем танкерам — James II, Altura и Velora.