ЛДПР призвала создать комплексную систему реабилитации ветеранов боевых действий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать комплексную систему реабилитации ветеранов боевых действий, включающую медицинскую и психологическую помощь, протезирование, программы переобучения и содействие в трудоустройстве.
По словам парламентария, ветеранам необходима не только медицинская помощь, но и комплексная поддержка после возвращения к мирной жизни. Он отметил, что многие бойцы получают тяжелые ранения или сталкиваются с психологическими травмами.
«Поэтому нам нужна не просто стандартная медицинская помощь, а по-настоящему комплексная система поддержки. Она должна включать протезирование, профессиональную психологическую помощь, программы переобучения и содействия в трудоустройстве», — сказал ТАСС Слуцкий.
Лидер партии добавил, что особенно остро проблема доступности такой помощи стоит в малых городах и сельской местности, где зачастую не хватает профильных специалистов. По его мнению, необходимо выстроить систему так, чтобы ветераны могли получить необходимую поддержку независимо от места проживания.