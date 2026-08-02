ЛДПР призвала создать комплексную систему реабилитации ветеранов боевых действий

Лидер партии добавил, что особенно остро проблема доступности такой помощи стоит в малых городах и сельской местности, где зачастую не хватает профильных специалистов. По его мнению, необходимо выстроить систему так, чтобы ветераны могли получить необходимую поддержку независимо от места проживания.