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ЛДПР призвала создать комплексную систему реабилитации ветеранов боевых действий

Поддержка должна включать в себя протезирование, психологическую помощь, программы переобучения и содействия в трудоустройстве, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать комплексную систему реабилитации ветеранов боевых действий, включающую медицинскую и психологическую помощь, протезирование, программы переобучения и содействие в трудоустройстве.

По словам парламентария, ветеранам необходима не только медицинская помощь, но и комплексная поддержка после возвращения к мирной жизни. Он отметил, что многие бойцы получают тяжелые ранения или сталкиваются с психологическими травмами.

«Поэтому нам нужна не просто стандартная медицинская помощь, а по-настоящему комплексная система поддержки. Она должна включать протезирование, профессиональную психологическую помощь, программы переобучения и содействия в трудоустройстве», — сказал ТАСС Слуцкий.

Лидер партии добавил, что особенно остро проблема доступности такой помощи стоит в малых городах и сельской местности, где зачастую не хватает профильных специалистов. По его мнению, необходимо выстроить систему так, чтобы ветераны могли получить необходимую поддержку независимо от места проживания.

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