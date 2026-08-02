Сколько россияне будут отмечать Новый 2027 год? Прошлые праздники были длиннее

Для россиян закончились все длинные выходные. В следующий раз граждане отдыхают на праздники только в ноябре. Длинных выходных во втором полугодии 2026-го не будет. При этом жителей России ждут две коротких рабочих недели. Они наступят в ноябре и декабре.