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Сколько россияне будут отмечать Новый 2027 год? Прошлые праздники были длиннее

Россиян в 2027 году ждут более короткие новогодние праздники, чем в 2026-м.

Источник: Комсомольская правда

Лето постепенно подходит к концу, наступает время отсчитывать дни до Нового года. Праздники стартуют 31 декабря. В 2027 году новогодние каникулы будут короче, чем прошлые выходные. Праздники сократятся на один день, свидетельствуют данные производственного календаря.

В предстоящие новогодние каникулы россияне отдохнут 11 дней. В 2026-м их было 12. Количество праздничных дней связано с переносами выходных.

Каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января. В этом году они завершились на день позже, 11 января.

Для россиян закончились все длинные выходные. В следующий раз граждане отдыхают на праздники только в ноябре. Длинных выходных во втором полугодии 2026-го не будет. При этом жителей России ждут две коротких рабочих недели. Они наступят в ноябре и декабре.