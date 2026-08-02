Футболистка из Марокко Эль-Азизи погибла при попытке доплыть до испанской Сеуты

Среди марокканских мигрантов, погибших при попытке добраться до испанского населённого пункта Сеута (анклав на северном побережье Африки), оказалась футболистка марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи. О гибели спортсменки сообщила пресс-служба клуба.
«Она не искала славы или приключений, а хотела лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по другую сторону границы. Она хотела открыть новую дверь для своего будущего. Ее путь завершился до того, как она достигла пункта назначения: она погибла при попытке добраться до города Сеута», — сказано в заявлении, которое публикует издание Mundo Deportivo.
Напомним, десятки тысяч мигрантов из Марокко штурмуют Сеуту, пытаясь добраться до испанского анклава вплавь и пешком. Число погибших при нелегалов выросло до 67.
На этом фоне премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о временной приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией.
Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленно выслать мигрантов из испанской Сеуты.