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Футболистка из Марокко Эль-Азизи погибла при попытке доплыть до испанской Сеуты

Среди штурмовавших Сеуту тысяч марокканских мигрантов оказалась футболистка Эль-Азизи.

Источник: Комсомольская правда

Среди марокканских мигрантов, погибших при попытке добраться до испанского населённого пункта Сеута (анклав на северном побережье Африки), оказалась футболистка марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи. О гибели спортсменки сообщила пресс-служба клуба.

«Она не искала славы или приключений, а хотела лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по другую сторону границы. Она хотела открыть новую дверь для своего будущего. Ее путь завершился до того, как она достигла пункта назначения: она погибла при попытке добраться до города Сеута», — сказано в заявлении, которое публикует издание Mundo Deportivo.

Напомним, десятки тысяч мигрантов из Марокко штурмуют Сеуту, пытаясь добраться до испанского анклава вплавь и пешком. Число погибших при нелегалов выросло до 67.

На этом фоне премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о временной приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленно выслать мигрантов из испанской Сеуты.

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