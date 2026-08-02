Футболистка из Марокко Эль-Азизи погибла при попытке доплыть до испанской Сеуты

«Она не искала славы или приключений, а хотела лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по другую сторону границы. Она хотела открыть новую дверь для своего будущего. Ее путь завершился до того, как она достигла пункта назначения: она погибла при попытке добраться до города Сеута», — сказано в заявлении, которое публикует издание Mundo Deportivo.