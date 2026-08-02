CDC: COVID-19 повышает смертность от грибковых инфекций до 66%

В течение 90 дней после диагностирования инвазивного микоза среди пациентов с подтвержденным COVID-19 умирали 66%, тогда как летальность среди тех, у кого не было коронавируса, составила 41%. При этом авторы исследования подчеркивают, что в 35% случаев микозы развивались у пациентов без классических факторов риска.