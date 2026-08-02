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«КП-Петербург»: Турок убил россиянку в Белграде через два часа после знакомства

Гражданин Турции расправился с девушкой из Санкт-Петербурга в сербском Белграде через два часа после знакомства. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в издании «КП-Петербург», ссылаясь на источник.

Гражданин Турции расправился с девушкой из Санкт-Петербурга в сербском Белграде через два часа после знакомства. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в издании «КП-Петербург», ссылаясь на источник.

— Убил девушку турок. По камерам видно, что они заходят вместе к нему, и через два часа он вытаскивает чемодан, после чего скидывает его в реку, — цитирует собеседника газета.

По словам вице-премьера и министра внутренних дел Сербии Ивица Дачича, тело убитой в Белграде гражданином Турции 28-летней россиянки помог обнаружить полицейский пес по кличке Аки.

25-летнего иностранца, подозреваемого в расправе над девушкой, задержали 31 июля. Мужчина пытался покинуть страну после содеянного.

В СМИ утверждали, что перед исчезновением россиянка планировала посетить ночной клуб в муниципалитете Палилула. Около 23:00 по московскому времени она в последний раз отправила сообщение близким.

Позже ее тело обнаружили в чемодане в поселке Падинска-Скела под Белградом. Сотрудники полиции также задержали еще нескольких человек по подозрению в ее убийстве.

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