Приемная кампания на платные места в вузы завершится в конце сентября

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Приемная кампания на платные места в вузы по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«На платные места по всем уровням высшего образования приемная кампания завершится 30 сентября», — говорится в сообщении.
В Минобрнауки ранее рассказали РИА Новости, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября.
Приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня.