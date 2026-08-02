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Приемная кампания на платные места в вузы завершится в конце сентября

Приемная кампания на платные места в вузы завершится 30 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Приемная кампания на платные места в вузы по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«На платные места по всем уровням высшего образования приемная кампания завершится 30 сентября», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки ранее рассказали РИА Новости, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября.

Приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня.