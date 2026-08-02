Американцам запретили посещать испанский анклав в Африке

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в испанский анклав Сеуту на северном побережье Африки. Причиной стал миграционный кризис, который может создавать непредсказуемые риски для безопасности, говорится в официальном уведомлении внешнеполитического ведомства.
В американском МИД отметили, что массовый и неконтролируемый приток мигрантов из Марокко в Сеуту способен спровоцировать опасные ситуации. Испанские власти, по данным Госдепартамента, уже задействовали вооруженные силы для стабилизации обстановки. В отношении всей Испании рекомендация для путешественников сохранена на уровне «повышенной осторожности» — в том числе из-за террористической угрозы.
Напомним, 30 июля тысячи нелегалов начали массовый переход границы, добираясь до города вплавь или пешком в обход волнолома. По разным данным, число прибывших оценивается от 50 до 60 тысяч человек. За последние 30 часов, как сообщает EFE, обратно в Марокко вернулись около 69,5 тыс. мигрантов.
В эту статистику могут попадать как те, кто проник в город до основной волны, так и нарушители, пересекавшие границу несколько раз. В ходе кризиса, по официальным данным, погибли не менее 67 человек.
Ранее мы писали: Футболистка из Марокко утонула при попытке доплыть до Сеуты.
Читайте также: Мадрид обвинил партнеров по ЕС в безответственности из-за Сеуты.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!