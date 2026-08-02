2 августа в календаре: день ВДВ, железнодорожника, фонтанов и международный день прощения

Если в этот день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему еще шесть недель. Во время дождя начинает дуть сильный ветер — к улучшению погоды. Комары сбиваются в рой — к солнечному теплому дню без осадков. Ильинская пятница без дождя — пожаров много. Вознесение с дождем, Илья с грозой. Во что Илья, в то и Воздвиженье. Купаться на Илью — плохая примета, можно утонуть. На Ильин день дождь, будет мало пожаров; вёдро — пожаров много. Глухой гром — к дождю, гулкий — к ливню, гром беспрерывный — к граду. Гром гремит долго и нерезко — к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно — скоро будет ясно. Если в этот день дождь — будет ядреная рожь, но молния уничтожит орехи; если ясная погода — должен быть хороший сенокос; если жара — надо ожидать продолжительной зимы. Пчелы в ульях шумят дружно — к погожему дню. Ветер дует порывами — к тихой погоде. Донник лекарственный сильно пахнет — к дождю. Пиявки речные спокойно лежат на дне, ползают по нему или подводным стеблям растений — к устойчивой хорошей погоде. Если кошку или собаку в этот день не выгнать из дому, в нее может вселиться нечистый дух. Купаться на Илью — плохая примета, можно утонуть. Дождевая вода после полудня исцеляет глазные болезни. Если в этот день спрятать капусту от солнца, кочаны будут белыми и пышными. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. На Ильин день и камень прозябнет. До полудня на Илью — лето, а после полудня — осень. В небе сверкают яркие молнии — где-то рядом бродит нечистый, по которому грозовыми стрелами стремится попасть Илья-пророк. Куда в этот день попала молния, то место в старину считалось проклятым.