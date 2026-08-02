2 августа в календаре: день ВДВ, железнодорожника, фонтанов и международный день прощения

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор.
Ильин день.
Ильин день на Руси считался одним из важнейших праздников года. В этот день чествовали пророка Илию, жившего в Израильском царстве за 900 лет до Рождества Христова. По преданию, он был ревностным поборником иудаизма, обличал идолопоклонство и всякое нечестие.
Во времена Илии в Израиле царствовал слабохарактерный правитель Ахав, чья жена Иезавиль решила установить культ языческого божества Ваала. Пророк Илия вступился за попранные святыни иудеев. Наделенный особым даром, он совершал множество чудес, чтобы вразумить царя и его супругу. Одним из наказаний, которые Илия ниспослал на страну нечестивых правителей, стал трехлетний голод. Кроме того, он собственноручно казнил языческих жрецов, устроивших жертвоприношение на горе Кармель.
Деяния пророка разозлили Иезавиль, и она поклялась извести его. Однако Илия скрылся в пустыне. Позже, вернувшись в царство Израилево, он все же смирил правителя Ахава. Считается, что Илия был взят на Небо живым: «вдруг явились колесница огненная и кони огненные», которые и увезли пророка. Благодаря этому образу святой получил в народе прозвище Илья Громовержец: говорили, что именно он, проносясь по небу в огненной колеснице и стараясь поразить нечистого змия, пускает громы и молнии.
В старину на Руси в Ильин день устраивали крестные ходы и молились пророку о дожде или, наоборот, о ясной погоде — в зависимости от того, что было нужнее. Кроме того, по верованиям, дождевая вода, собранная в это время, избавляла как от сглаза, так и от глазных болезней.
С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет. С этого дня люди переставали купаться (кстати, этот обычай жив и сейчас). «Илья Пророк бросил в воду ледяшок»; «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна»; «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается»; «На Илью до обеда лето, а после обеда осень» — говорили люди. Воздух становился влажным, и хозяйки, вывешивая постиранное белье, замечали: «До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет». Нередки были и дожди: «До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит».
Дни делались заметно короче. «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок», — подмечали люди и добавляли: «С дня Ильина ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются».
К Ильину дню было принято выпекать первые хлеба из нового урожая, которыми лакомилась вся деревня. В пророке крестьяне видели благодетеля, который способен подарить хороший урожай. В некоторых губерниях выставляли в этот день у ворот чашку с зернами ржи и овса и просили священника «повеличать Илию на плодородие хлеба».
В то же время на Ильин день было не принято работать, особенно в поле. Говорили, что за такой «проступок» пророк может наказать: «На Илью стогов не мечут — спалит Илья грозой». Впрочем, такой обычай был связан и с поверьем, что только до этого времени трава наливается вкусом и силой: «До Ильина дня сено метать — пуд меда в него накласть». А собранным в этот день сеном набивали постели, приговаривая: «Ильинская соломка — деревенская перинка».
Крестьяне верили, что в Ильин день звери и гады выходят и выползают из своих нор и бродят по лугам и лесам, поэтому выпускать скотину на луг не следовало, чтобы ее не растерзали хищники и не ужалили змеи. Считалось, что в диких животных вселяются злые духи, и только гром Ильи Пророка может прогнать их. Также в этот день старались не пускать в дом собак и кошек — говорили, что это может привлечь к избе молнию.
События.
1870 год — в Лондоне открылось метро.
1916 год — в Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное общество), позднее переименован в ЗИЛ.
1930 год — в СССР на военных учениях впервые высадился воздушный десант.
1933 год — состоялось открытие Беломорско-Балтийского канала.
1945 год — Вторая мировая война: завершена Потсдамская конференция.
1946 год — основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН.
1952 год — финал баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Хельсинки: сборная США победила команду СССР.
1981 год — начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, обвинённого в убийстве Джона Леннона.
1989 год — обрушение фронтона Киевского главпочтамта, 11 погибших.
1990 год — вторжение Ирака в Кувейт.
1992 год — на летних Олимпийских играх в Барселоне белорусский гимнаст Виталий Щербо за один день выиграл 4 золотые медали.
1995 год — началось вещание радиостанции «Русское Радио» (18+).
1996 год — в России приведён в исполнение последний смертный приговор, в этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.
2007 год — впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана.
2019 год — расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.
2020 год — космический корабль Dragon 2 компании SpaceX впервые совершил посадку после космического полёта с астронавтами.
В этот день родились.
Самуэл ван Хогстратен (1627 — 1678 г.), голландский художник, график, теоретик искусства.
Мирна Лой (1905 — 1993 г.), американская актриса.
Энн Дворак (1912 — 1979 г.), американская киноактриса.
Леонид Линник (1930 — 2008 г.), советский офтальмолог, доктор медицинских наук.
Валерий Быковский (1934 — 2019 г.), советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Георгий Мовсесян (1945 — 2011 г.), советский и российский композитор-песенник, Народный артист России.
Ке Сун Хи (1979 г.), северокорейская дзюдоистка, первая женщина в истории КНДР, ставшая олимпийской чемпионкой (1996), многократная чемпионка мира.
Александр Емельяненко (1981 г.), российский боец по смешанным единоборствам.
Антон Бабиков (1991 г.), российский биатлонист, чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы.
Народные приметы.
Если в этот день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему еще шесть недель. Во время дождя начинает дуть сильный ветер — к улучшению погоды. Комары сбиваются в рой — к солнечному теплому дню без осадков. Ильинская пятница без дождя — пожаров много. Вознесение с дождем, Илья с грозой. Во что Илья, в то и Воздвиженье. Купаться на Илью — плохая примета, можно утонуть. На Ильин день дождь, будет мало пожаров; вёдро — пожаров много. Глухой гром — к дождю, гулкий — к ливню, гром беспрерывный — к граду. Гром гремит долго и нерезко — к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно — скоро будет ясно. Если в этот день дождь — будет ядреная рожь, но молния уничтожит орехи; если ясная погода — должен быть хороший сенокос; если жара — надо ожидать продолжительной зимы. Пчелы в ульях шумят дружно — к погожему дню. Ветер дует порывами — к тихой погоде. Донник лекарственный сильно пахнет — к дождю. Пиявки речные спокойно лежат на дне, ползают по нему или подводным стеблям растений — к устойчивой хорошей погоде. Если кошку или собаку в этот день не выгнать из дому, в нее может вселиться нечистый дух. Купаться на Илью — плохая примета, можно утонуть. Дождевая вода после полудня исцеляет глазные болезни. Если в этот день спрятать капусту от солнца, кочаны будут белыми и пышными. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. На Ильин день и камень прозябнет. До полудня на Илью — лето, а после полудня — осень. В небе сверкают яркие молнии — где-то рядом бродит нечистый, по которому грозовыми стрелами стремится попасть Илья-пророк. Куда в этот день попала молния, то место в старину считалось проклятым.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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