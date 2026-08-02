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Уровень воды достигнет опасных отметок на двух реках в Приморье

Сильный дождевой паводок угрожает населенным пунктам Яковлевского округа.

Источник: Комсомольская правда

В Яковлевском округе Приморья 2 и 3 августа ожидаются опасные гидрологические явления на реках. Из-за дождевого паводка вода может затопить дороги и пониженные участки в населенных пунктах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По прогнозам синоптиков, критический подъем воды ожидается 2 августа на реке Варфоломеевка возле одноименного села. На следующий день паводок доберется до нижнего течения реки Арсеньевка у села Яковлевка. Существует серьезный риск затопления сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов.

Местным жителям рекомендуют заранее собрать документы в герметичную упаковку, подготовить вещи первой необходимости и перевести домашних животных в безопасные места.

«При получении информации о начале эвакуации не препятствуйте работе спасателей и представителей органов власти, следуйте в пункты временного размещения», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

За отказ покинуть территорию при угрозе чрезвычайной ситуации предусмотрена административная ответственность. В случае опасности людям необходимо звонить по единому номеру 112.

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