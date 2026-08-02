Вдова полковника Востротина предположила, каким было бы его напутствие молодежи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин в качестве напутствия молодым людям ко Дню Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, пожелал бы любить жизнь и Родину, быть верными чести и долгу. Об этом ТАСС рассказала вдова легендарного военного Анна Востротина.
Валерий Востротин — Герой Советского Союза, генерал-полковник, командир отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, принимавшего участие в боевых действиях в Афганистане. По мотивам боя за высоту 3234, в котором участвовала рота полка под его командованием, режиссер Федор Бондарчук снял фильм «Девятая рота».
«Валерий Александрович очень любил жизнь, искренне любил свою страну и всегда гордился подвигами других героев. Патриотизм для него никогда не был просто словами — он жил этим каждый день. Я думаю, что сегодня, в День Воздушно-десантных войск, он сказал бы молодым людям одно: любите жизнь, любите свою страну, берегите честь, помните о своем долге и никогда не бойтесь проявлять отвагу», — сказала она.
По словам Востротиной, именно такие ценности генерал-полковник считал основой служения Отечеству и стремился передавать их окружающим.
За время службы Востротин дважды был ранен, один раз — тяжело. В 1988 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1994 по октябрь 2003 года он занимал должность заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.