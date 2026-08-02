Вдова полковника Востротина предположила, каким было бы его напутствие молодежи

«Валерий Александрович очень любил жизнь, искренне любил свою страну и всегда гордился подвигами других героев. Патриотизм для него никогда не был просто словами — он жил этим каждый день. Я думаю, что сегодня, в День Воздушно-десантных войск, он сказал бы молодым людям одно: любите жизнь, любите свою страну, берегите честь, помните о своем долге и никогда не бойтесь проявлять отвагу», — сказала она.