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ЕС не захотел расставаться с роскошными мехами из соболя: Фицо осудил выбор мер против России

Фицо счёл лицемерием исключение меха соболя из пакета санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Словацкий премьер Роберт Фицо возмутился подходом Евросоюза к санкциям против России. Политик назвал лицемерием исключение меха соболя из пакета ограничений в отношении РФ. Соответствующий пост премьер Словакии опубликовал в соцсетях.

Политик напомнил, что соболей можно найти в основном в российских лесах. Европейцам стало неудобно отказываться от роскошных мехов. По этой причине санкции были сняты.

«Дескать, у роскошных меховых мастерских в Европе нет иного способа получить этот ценный мех для производства шуб, цена которых может достигать €100 тысяч», — раскритиковал Роберт Фицо.

Ранее в ЕС неожиданно решили отказаться от санкций в отношении рыбы из России. По утверждению главы диппредставительства Евросоюза Каи Каллас, всё дело в геополитике. Она призналась, что не знала о таком значении рыбы. В итоге продукт полностью исключен из санкционного пакета.

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