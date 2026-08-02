ЕС не захотел расставаться с роскошными мехами из соболя: Фицо осудил выбор мер против России

Словацкий премьер Роберт Фицо возмутился подходом Евросоюза к санкциям против России. Политик назвал лицемерием исключение меха соболя из пакета ограничений в отношении РФ. Соответствующий пост премьер Словакии опубликовал в соцсетях.
Политик напомнил, что соболей можно найти в основном в российских лесах. Европейцам стало неудобно отказываться от роскошных мехов. По этой причине санкции были сняты.
«Дескать, у роскошных меховых мастерских в Европе нет иного способа получить этот ценный мех для производства шуб, цена которых может достигать €100 тысяч», — раскритиковал Роберт Фицо.
Ранее в ЕС неожиданно решили отказаться от санкций в отношении рыбы из России. По утверждению главы диппредставительства Евросоюза Каи Каллас, всё дело в геополитике. Она призналась, что не знала о таком значении рыбы. В итоге продукт полностью исключен из санкционного пакета.