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В ГД хотят ввести ежемесячную зарплату для матерей с детьми до трёх лет

Депутат Гусев предложил ввести ежемесячную материнскую зарплату.

Источник: Комсомольская правда

В России могут появиться ежемесячные выплаты для семей с детьми, не достигшими возраста трёх лет. С предложением ввести «материнскую зарплату» выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«У нас есть государственная поддержка одиноких, многодетных… Каждая мама должна получать материнскую зарплату. Необходимо платить за каждого ребенка, начиная с трех лет, по 20 тыс. рублей», — цитирует депутата ТАСС.

По мнению Гусева, в семьях с несколькими детьми женщины не имеют достаточно времени, чтобы зарабатывать деньги. Депутат считает, что предложенная им мера поможет России преодолеть демографическую яму.

Ранее с инициативой установить размер «материнской зарплаты» не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля, выступила первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.

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