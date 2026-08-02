В ГД хотят ввести ежемесячную зарплату для матерей с детьми до трёх лет

В России могут появиться ежемесячные выплаты для семей с детьми, не достигшими возраста трёх лет. С предложением ввести «материнскую зарплату» выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«У нас есть государственная поддержка одиноких, многодетных… Каждая мама должна получать материнскую зарплату. Необходимо платить за каждого ребенка, начиная с трех лет, по 20 тыс. рублей», — цитирует депутата ТАСС.
По мнению Гусева, в семьях с несколькими детьми женщины не имеют достаточно времени, чтобы зарабатывать деньги. Депутат считает, что предложенная им мера поможет России преодолеть демографическую яму.
Ранее с инициативой установить размер «материнской зарплаты» не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля, выступила первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.
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